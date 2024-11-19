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Клуб Чемпіоншипу просунувся у переговорах із легендою Челсі

Олексій Мурзак — 19 листопада 2024, 16:25
Клуб Чемпіоншипу просунувся у переговорах із легендою Челсі
Френк Лемпард
Getty Images

Клуб Чемпіоншипу Ковентрі просунувся у переговорах із Френком Лемпардом, який вважається головним кандидатом на посаду головного тренера клубу.

Про це інформує Sky Sports.

Сторони ще не досягли остаточної згоди, але переговорний процес з приводу працевлаштування легенди продовжиться цього тижня.

Останнім місцем роботи Лемпарда Челсі, з яким він працював навесні 2023 року. Також 46-річний англійський фахівець очолював Евертон і Дербі Каунті. Також на посаду тренера в якості альтернативи розглядається Рууд ван Ністелрой.

Нагадаємо, Ковентрі звільнив Марка Робінса, який очолював команду з березня 2017 року. Наразі клуб з 16 очками у 15 матчах посідає 17 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Френк Лемпард Ковентрі

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