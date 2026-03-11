Ексфутболіст Шахтаря та Леха зробив прогноз на очний матч команд у Лізі конференцій

Досвідчений захисник Богдан Бутко поділився очікуваннями від наступного матчу Шахтаря з польським Лехом у плейоф Ліги конференцій.

Його слова передає Український футбол.

35-річний футболіст свого часу пограв за обидва клуби. Він оцінив фактор домашнього поля, адже два поєдинки відбуватимуться в Польщі.

"Дуже цікаве протистояння. У Леха підібралася команда зі сплавом молодості та досвіду. Для мене це ще й особливий підтекст, погравши за обидва клуби. З нетерпінням чекаю на ці поєдинки. На мій погляд, після скасування правила виїзного гола нема такого тиску. Головне буде витримати перші 15 хвилин, освоїтись і грати у свій футбол. Шахтар добре підготовлений морально та фізично. Для них без різниці, на якому полі грати", – сказав Бутко.

Захисник заявив, що Шахтарю не буде просто з Лехом. Проте він вважає, що саме "гірники" є фаворитами й оцінив їхні перспективи в турнірі.

"До фіналу Шахтар може спокійно доходити. Потрібно до цього йти, враховуючи сітку плейоф. Дуже хороший шанс це зробити, коли є трансфери, довга лавка, рівень кваліфікації футболістів. В таких матчах світитимуться бразильці, очки в таблицю коефіцієнтів дуже потрібні. Провідні скаути звертають увагу не так, як на наш чемпіонат, а як бразильці Шахтаря показують себе в Європі. Вони відчувають себе лідерами. Розуміють один одного з напівслова. Все роблять на максимальних обертах. Відчувається, що це зіграна команда", – заявив футболіст.

Врешті-решт у першому протистоянні команд Бутко спрогнозував перемогу Шахтаря з рахунком 3:1. Матч відбудеться 12 березня та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Шахтар здолав Олександрію. За результатами 19 туру УПЛ, "гірники" очолюють турнірну таблицю.