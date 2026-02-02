Вінгер Шахтаря втік з клубу і не виходить на зв'язок близько пів року – ЗМІ
Ібрагім Дабо
ФК Шахтар
Вінгер Шахтаря Ібрагім Дабо, який був відсутній у розташуванні юнацької команди з літа минулого року, перестав виходити на зв'язок.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, певний час Дабо перебував в Італії, після чого перестав просто виходити на зв'язок.
Контракт гравця з донецьким клубом спливає влітку 2026 року, а його подальша доля наразі залишається невідомою.
У минулому сезоні сенегальський гравець зіграв у семи поєдинках Прем'єр-ліги U-19, відзначившись трьома забитими м'ячами та трьома асистами.