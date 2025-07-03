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Легіонер Полісся перебрався в клуб з чемпіонату Естонії

Олексій Мурзак — 3 липня 2025, 17:53
Легіонер Полісся перебрався в клуб з чемпіонату Естонії
Енріке Есоно
ФК Нимме Калью

Нападник Полісся Енріке Есоно перейшов до Нимме Калью.

Про це повідомила пресслужба естонського клубу.

Із 21-річним представником Екваторіальної Гвінеї підписано контракт на три з половиною роки з можливістю продовження ще на один.

У Полісся Есоно перейшов на початку цього року, але виступав за другу команду житомирського клубу – Полісся-2. У Другій лізі України форвард зіграв 4 матчі, не відзначившись результативними діями.

Новий сезон розпочнеться для Полісся 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).

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