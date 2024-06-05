Захисник Кривбаса Бандейра: Можу порівняти український футбол з французьким чи італійським
Захисник Кривбаса Рафаель Бандейра високо оцінює рівень українського футболу.
Про це він розповів у інтерв’ю пресслужбі криворізького клубу.
"Чесно кажучи, коли я приїхав сюди, то не очікував на такий високий рівень якісних полів, баз, стадіонів. Я побачив дуже високий рівень клубної інфраструктури і був приємно вражений. Ці всі моменти неймовірно важливі для нас, легіонерів, адже ми знаходимося далеко від наших домівок.
В українському футболі дуже багато сильних, топових гравців, рівень яких неймовірно високий. Я можу порівняти український футбол з французьким чи італійським, за рівнем", — сказав Бандейра.
Нагадаємо, Рафаель перейшов у Кривбас взимку 2024 року на правах вільного агента. 23-річний португалець пройшов через систему Ювентуса, але не зміг пробитися до першої команди, після чого виступав за французький Ам’єн та португальську Академіку Візеу.