Захисник Кривбаса Бандейра: Можу порівняти український футбол з французьким чи італійським

Захисник Кривбаса Рафаель Бандейра високо оцінює рівень українського футболу.

Про це він розповів у інтерв’ю пресслужбі криворізького клубу.

"Чесно кажучи, коли я приїхав сюди, то не очікував на такий високий рівень якісних полів, баз, стадіонів. Я побачив дуже високий рівень клубної інфраструктури і був приємно вражений. Ці всі моменти неймовірно важливі для нас, легіонерів, адже ми знаходимося далеко від наших домівок.

В українському футболі дуже багато сильних, топових гравців, рівень яких неймовірно високий. Я можу порівняти український футбол з французьким чи італійським, за рівнем", — сказав Бандейра.