Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Кривбаса Бандейра: Можу порівняти український футбол з французьким чи італійським

Игорь Чернявский — 5 червня, 15:50
Захисник Кривбаса Бандейра: Можу порівняти український футбол з французьким чи італійським

Захисник Кривбаса Рафаель Бандейра високо оцінює рівень українського футболу.

Про це він розповів у інтерв’ю пресслужбі криворізького клубу.

"Чесно кажучи, коли я приїхав сюди, то не очікував на такий високий рівень якісних полів, баз, стадіонів. Я побачив дуже високий рівень клубної інфраструктури і був приємно вражений. Ці всі моменти неймовірно важливі для нас, легіонерів, адже ми знаходимося далеко від наших домівок.

В українському футболі дуже багато сильних, топових гравців, рівень яких неймовірно високий. Я можу порівняти український футбол з французьким чи італійським, за рівнем", — сказав Бандейра.

Нагадаємо, Рафаель перейшов у Кривбас взимку 2024 року на правах вільного агента. 23-річний португалець пройшов через систему Ювентуса, але не зміг пробитися до першої команди, після чого виступав за французький Ам’єн та португальську Академіку Візеу.

Кривбас Чемпіонат Франції, Ліга 1 Чемпіонат Італії, Серія А Чемпіонат України, УПЛ

Кривбас

Півзахисник Кривбаса: Грав проти Неймара, Мбаппе, Ікарді
Найкращий бомбардир Екстракляси може перейти в клуб УПЛ
Вернидуб: Знали, що суперник бореться за виживання, тому просив хлопців зіграти на максимумі
Перемога Аталанти у фіналі Ліги Європи порадувала Кривбас та засмутила Динамо
Житлобуд-1 здобув перемогу над Кривбасом, Динамо програло Поділлю: результати матчів жіночого чемпіонату України

Останні новини