З великим оптимізмом дивимося у майбутнє: Каррік – про нагороду тренера місяця в АПЛ

Наставник Манчестер Юнайтед Майкл Каррік визнаний найкращим тренером Англійської Прем'єр-ліги в січні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У січні команда під його керівництвом здобули дві перемоги над Манчестер Сіті (2:0) та Арсеналом (3:2). В опитуванні за звання найкращого Майкл обійшов Шона Дайча (Ноттінгем Форест), Андоні Іраолу (Борнмут) та Ліама Росеньйора (Челсі).

44-річний фахівець став сьомим "тимчасовим менеджером", який отримав дану нагороду.

"Це приємно і показує, що ми мали дуже хороший старт, але, чесно кажучи, справа не тільки в мені.

Я думаю, що це заслуга всіх: персоналу, тренерського штабу, адміністрації і, звичайно ж, гравців.

Хлопці хороші. Найприємніше в усьому цьому – те, як футболісти проявили себе в різних обставинах. У перших двох іграх багато чого вирішувалося само собою – на чистих емоціях. Але матчі, які були наступними за ними, для мене були анітрохи не гіршими. Ми з великим оптимізмом дивимося на майбутнє, коли бачимо таке бажання і поведінку у хлопців", – сказав Каррік.