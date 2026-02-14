З великим оптимізмом дивимося у майбутнє: Каррік – про нагороду тренера місяця в АПЛ
Наставник Манчестер Юнайтед Майкл Каррік визнаний найкращим тренером Англійської Прем'єр-ліги в січні.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У січні команда під його керівництвом здобули дві перемоги над Манчестер Сіті (2:0) та Арсеналом (3:2). В опитуванні за звання найкращого Майкл обійшов Шона Дайча (Ноттінгем Форест), Андоні Іраолу (Борнмут) та Ліама Росеньйора (Челсі).
44-річний фахівець став сьомим "тимчасовим менеджером", який отримав дану нагороду.
"Це приємно і показує, що ми мали дуже хороший старт, але, чесно кажучи, справа не тільки в мені.
Я думаю, що це заслуга всіх: персоналу, тренерського штабу, адміністрації і, звичайно ж, гравців.
Хлопці хороші. Найприємніше в усьому цьому – те, як футболісти проявили себе в різних обставинах. У перших двох іграх багато чого вирішувалося само собою – на чистих емоціях. Але матчі, які були наступними за ними, для мене були анітрохи не гіршими. Ми з великим оптимізмом дивимося на майбутнє, коли бачимо таке бажання і поведінку у хлопців", – сказав Каррік.
"Червоні дияволи" наразі посідають четверте місце у турнірній таблиці, маючи 45 очок в активі. Наступний матч команда зіграє 23 лютого проти Евертона.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед планує підписати нову довгострокову угоду з креативним півзахисником Коббі Мейну.