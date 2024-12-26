Мюллер, Рібері та Бускетс – у топ-10 найбільш недооцінених футболістів у історії

Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер посів друге місце у рейтингу найбільш недооцінених футболістів у історії.

Такий рейтинг склав ресурс GiveMeSport.

Топ-10 найбільш недооцінених футболістів у історії:

1. Мікаель Лаудруп (Данія)

2. Томас Мюллер (Німеччина)

3. Джордан Хендерсон (Англія)

4. Дані Карвахаль (Іспанія)

5. Роберт Просінечкі (Хорватія)

6. Франк Рібері (Франція)

7. Серхіо Бускетс (Іспанія)

8. Георге Хаджі (Румунія)

9. Майкл Каррік (Англія)

10. Руді Феллер (Німеччина)

Лаудруп виступав зі такі клуби як КБ, Брондбю, Лаціо, Ювентус, Барселона, Реал, Віссел Кобе та Аякс. У період з 1990 до 1995 року 5 разів поспіль (4 рази – з Барселоною, 1 – з Реалом) ставав чемпіоном Іспанії. З каталонцями також вигравав Лігу чемпіонів у сезоні-1991/92. У 1986 році став чемпіоном Італії з Ювентусом.

Раніше GiveMeSport склав рейтинг найкращих вінгерів ХХІ століття.