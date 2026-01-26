Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ми показали характер, – Каррік – про перемогу Манчестер Юнайтед над Арсеналом

Катерина Лисянська — 26 січня 2026, 10:48
Ми показали характер, – Каррік – про перемогу Манчестер Юнайтед над Арсеналом
Майкл Каррік
ФК Мідлсбро

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік вважає, що перемога над лондонським Арсеналом у 23 турі АПЛ стала результатом стійкості команди та здатності адаптуватися до суперника.

Слова наставника наводить Sky Sports.

"Ми показали характер, щоб повернутися в гру. Були моменти, коли потрібно було оборонятися вони змушують захищати штрафний майданчик, і це часом складно, але я завжди думав, що ми зможемо забити".

Також Майкл Каррік закликав не очікувати ідеальної гри відразу, оскільки він очолює команду лише короткий проміжок часу:

"Ми лише почали, пройшло лише 10 днів, і ми розуміємо, що не буде ідеально. Це лише початок, гарна відправна точка, але нам потрібно додавати нові елементи до нашої гри в найближчі тижні".

МЮ переміг Арсенал у 23 турі АПЛ з рахунком 3:2.

"Червоні дияволи" посідають 4 місце у турнірній таблиці, маючи 38 очок.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед планує підписати нову довгострокову угоду з креативним півзахисником Коббі Мейну.

Каррік Манчестер Сіті

Каррік

Манчестер Юнайтед призначив нового головного тренера
Манчестер Юнайтед досяг угоди з новим головним тренером – Орнштейн
Руні готовий увійти до штабу Манчестер Юнайтед у разі призначення Карріка
Манчестер Юнайтед визначився з новим головним тренером
Манчестер Юнайтед має затвердити кандидатуру тренера наступного тижня

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік