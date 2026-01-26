Ми показали характер, – Каррік – про перемогу Манчестер Юнайтед над Арсеналом

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік вважає, що перемога над лондонським Арсеналом у 23 турі АПЛ стала результатом стійкості команди та здатності адаптуватися до суперника.

Слова наставника наводить Sky Sports.

"Ми показали характер, щоб повернутися в гру. Були моменти, коли потрібно було оборонятися – вони змушують захищати штрафний майданчик, і це часом складно, але я завжди думав, що ми зможемо забити".

Також Майкл Каррік закликав не очікувати ідеальної гри відразу, оскільки він очолює команду лише короткий проміжок часу:

"Ми лише почали, пройшло лише 10 днів, і ми розуміємо, що не буде ідеально. Це лише початок, гарна відправна точка, але нам потрібно додавати нові елементи до нашої гри в найближчі тижні".

МЮ переміг Арсенал у 23 турі АПЛ з рахунком 3:2.

"Червоні дияволи" посідають 4 місце у турнірній таблиці, маючи 38 очок.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед планує підписати нову довгострокову угоду з креативним півзахисником Коббі Мейну.