Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Паоло Мальдіні прокоментував дебют сина за збірну Італії

Олег Дідух — 16 жовтня, 14:15
Паоло Мальдіні прокоментував дебют сина за збірну Італії
Даніель Мальдіні
ФК Монца

Легендарний ексзахисник збірної Італії Паоло Мальдіні прокоментував дебют свого сина Даніеля за збірну Італії у поєдинку проти Ізраїля).

Колишнього капітана Мілана цитує Calciomercato.

"Моя професійна кар'єра гравця розпочалася тут, в Удіне (саме там проходив матч Італія – Ізраїль, – прим). Я завжди повертаюсь сюди з великим задоволенням. Те, що я пережив сьогодні – це батьківські емоції, і вони точно набагато сильніші, аніж емоції від гри у футбол".

Нагадаємо, Даніель Мальдіні, який зараз виступає на Монцу, вийшов на заміну в матчу Ліги націй проти Ізраїлю (перемога 4:1) на 73-й хвилині замість Джакомо Распадорі. Раніше за збірну Італії грали його батько Паоло та дід Чезаре.

Минулого тижня повідомлялося про те, що Даніелем Мальдіні цікавиться Інтер.

Паоло Мальдіні Збірна Італії з футболу Даніель Мальдіні

Паоло Мальдіні

Футбольна династія: син Мальдіні дебютував за збірну Італії
Інтер цікавиться сином Паоло Мальдіні
Спалетті може викликати сина Мальдіні в збірну Італії
Син Мальдіні може отримати виклик у збірну Венесуели
Син Мальдіні перейшов із Мілана в інший клуб Серії А

Останні новини