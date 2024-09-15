Ювентус оголосив про повернення К'єлліні

Легендарний захисник Джорджо К'єлліні повернувся в Ювентус. Італієць буде відповідати у клубі за зв'язки з футбольними установами.

Про це інформує пресслужба туринського клубу.

К'єлліні розпочне працювати в ролі функціонера з 16 вересня. Він буде підпорядковуватись генеральному директору Мауріціо Сканавіно. Зазначається, що нещодавно захисник здобув академічну освіту.

К'єлліні основну частину своєї кар'єри провів у Ювентусі (2005-2022 роки) і є третім гравцем за кількістю проведених матчів (561).

Разом зі "Старою синьйорою" виграв 20 трофеїв – 9 разів ставав чемпіоном Італії, по 5 разів вигравав Кубок та Суперкубок країни, а також двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Професійну кар'єру оборонець завершив наприкінці минулого року.