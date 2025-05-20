Знаменитий голкіпер розпочне тренерську кар’єру
Іменитий іспанський голкіпер Пепе Рейна незабаром розпочне тренерську кар’єру.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Нещодавно 42-річний Рейна, який зараз виступає за італійський Комо, оголосив про завершення кар’єри наприкінці поточного сезону.
Проте колишній воротар збірної Іспанії не залишиться поза футболом. Влітку він очолить молодіжну команду Вільярреала.
В якості гравця Рейна виступав за Вільярреал у 2002 – 2005 і 2022 – 2024 роках.
Рейна – вихованець Барселони. За "синьо-гранатових" загалом відіграв 49 матчів. Окрім Вільярреала, Комо та каталонців, також виступав за Ліверпуль, Наполі, Баварію, Мілан і Лаціо.
У складі Ліверпуля Рейна виграв Кубок, Суперкубок Англії та Кубок ліги, а також Суперкубок Європи. З Наполі здобув Кубок Італії, а у складі Баварії став чемпіоном Німеччини.
Як гравець збірної Іспанії воротар виграв чемпіонат Європи у 2008 та 2012 роках та чемпіонат світу-2010. За національну команду своєї країни провів 36 поєдинків.