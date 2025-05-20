Знаменитий голкіпер розпочне тренерську кар’єру

Іменитий іспанський голкіпер Пепе Рейна незабаром розпочне тренерську кар’єру.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нещодавно 42-річний Рейна, який зараз виступає за італійський Комо, оголосив про завершення кар’єри наприкінці поточного сезону.

Проте колишній воротар збірної Іспанії не залишиться поза футболом. Влітку він очолить молодіжну команду Вільярреала.

В якості гравця Рейна виступав за Вільярреал у 2002 – 2005 і 2022 – 2024 роках.

Рейна – вихованець Барселони. За "синьо-гранатових" загалом відіграв 49 матчів. Окрім Вільярреала, Комо та каталонців, також виступав за Ліверпуль, Наполі, Баварію, Мілан і Лаціо.

У складі Ліверпуля Рейна виграв Кубок, Суперкубок Англії та Кубок ліги, а також Суперкубок Європи. З Наполі здобув Кубок Італії, а у складі Баварії став чемпіоном Німеччини.

Як гравець збірної Іспанії воротар виграв чемпіонат Європи у 2008 та 2012 роках та чемпіонат світу-2010. За національну команду своєї країни провів 36 поєдинків.