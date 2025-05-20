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Виступав за Ліверпуль, Баварію та Реал: іменитий іспанський голкіпер завершив кар'єру

Руслан Травкін — 20 травня 2025, 07:47
Виступав за Ліверпуль, Баварію та Реал: іменитий іспанський голкіпер завершив кар'єру
Пепе Рейна
Вільярреал

Іспанський голкіпер Пепе Рейна вирішив завершити кар'єру. Наприкінці серпня йому виповниться 43 роки.

Про це повідомляє Marca.

"Прекрасна кар'єра закінчена. Я вирішив завершити кар'єру у січні минулого року. Я поговорив зі своєю дружиною, і ми ухвалили спільне рішення", – сказав 42-річний футболіст в ефірі Movistar.

Рейна – вихованець Барселони. За "синьо-гранатових" загалом відіграв 49 матчів.

Виступав за Ліверпуль, Наполі, Баварію, Мілан, Лаціо, Вільярреал, а останнім клубом іспанця був Комо. Цього сезону в Серії А голкіпер зіграв 11 поєдинків.

У складі Ліверпуля Рейна виграв Кубок, Суперкубок Англії та Кубок ліги, а також Суперкубок Європи. З Наполі здобув Кубок Італії, а у складі Баварії став чемпіоном Німеччини.

Як гравець збірної Іспанії воротар виграв чемпіонат Європи у 2008 та 2012 роках та чемпіонат світу-2010. За національну команду своєї країни провів 36 поєдинків.

Нагадаємо, ексфорвард Лаціо та Астон Вілли Лібор Козак вирішив завершити кар'єру.

Завершення кар'єри Рейна Комо

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