Виступав за Ліверпуль, Баварію та Реал: іменитий іспанський голкіпер завершив кар'єру

Іспанський голкіпер Пепе Рейна вирішив завершити кар'єру. Наприкінці серпня йому виповниться 43 роки.

Про це повідомляє Marca.

"Прекрасна кар'єра закінчена. Я вирішив завершити кар'єру у січні минулого року. Я поговорив зі своєю дружиною, і ми ухвалили спільне рішення", – сказав 42-річний футболіст в ефірі Movistar.

Рейна – вихованець Барселони. За "синьо-гранатових" загалом відіграв 49 матчів.

Виступав за Ліверпуль, Наполі, Баварію, Мілан, Лаціо, Вільярреал, а останнім клубом іспанця був Комо. Цього сезону в Серії А голкіпер зіграв 11 поєдинків.

У складі Ліверпуля Рейна виграв Кубок, Суперкубок Англії та Кубок ліги, а також Суперкубок Європи. З Наполі здобув Кубок Італії, а у складі Баварії став чемпіоном Німеччини.

Як гравець збірної Іспанії воротар виграв чемпіонат Європи у 2008 та 2012 роках та чемпіонат світу-2010. За національну команду своєї країни провів 36 поєдинків.

Нагадаємо, ексфорвард Лаціо та Астон Вілли Лібор Козак вирішив завершити кар'єру.