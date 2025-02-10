Легенда Герти та збірної Словаччини стане гравцем головного аутсайдера чемпіонату Чехії

Легенда словацького футболу Петер Пекарик приєднається до команди Динамо Чеське-Будейовіце.

Про це пише Idnes.cz.

38-річний правий захисник має статус вільного агента, адже зимою після 6 місяців гри за Жиліну залишив клуб.

До цього Пекарік 12 років грав за берлінську Герту. Також виступав за Вольфсбург, Дубніцу та Кайсеріспор.

На його рахунку 4 голи за 134 поєдинки у складі збірної Словаччини. Більше за нього ігор за національну команду провів лише Марек Гамшик – 138.

Динамо Чеське-Будейовіце наразі має 4 очки за 21 матч і є безальтернативним аутсайдером чеської ліги, відстаючи від рятівної 14-ї сходинки на 11 балів.

Нагадаємо, раніше Серхіо Рамос пояснив, чому перейшов у мексиканський Монтеррей.