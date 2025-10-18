Протистояння України та Сербії: Кременчук зустрінеться із Црвеною Звездою у Континентальному кубку

Сьогодні, 18 жовтня, чинний чемпіон України Кременчук візьме участь у матчі другого туру групового етапу Континентального кубку.

Наступним суперником українського клубу стане сербська Црвена Звезда, яка у першій грі Групи В зазнала нищівної поразки від румунського Георгеня з рахунком 0:13.

Кременчук у свою чергу здобув історичну першу перемогу на турнірі, обігравши угорську Академію Будапешт (3:2).

Матч другого туру Континентального кубку в групі В між Црвеною Звездою та Кременчуком проходитиме у Реметі (Румунія) на місцевій льодовій арені. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на Київстар ТБ.

Континентальний кубок – перший раунд

Група В, 2 тур, 18 жовтня

15:00 Црвена Звезда – Кременчук

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем матчів Кременчука у першому раунді Континентального кубку.

Для Кременчука це третій розіграш Континентального кубку та перша перемога на турнірі в історії. Раніше команда змагалась у сезонах 2015/16 та 2022/23.

У 2015 році Кременчук програв білоруському Шахтарю (0:6), французькому Руану (3:7) та польському Тихи (1:3). У 2022 році чемпіон України також зазнав трьох поразок: Унія (2:4), Нітра (3:7) та Асіаго (0:5).

Українська команда мали б зіграти у сезоні 2020/21, але турнір скасували через Covid-19.