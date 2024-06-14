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Володар Золотого м’яча порадив Луніну залишити Реал

Игорь Чернявский — 14 червня, 12:22
Володар Золотого м’яча порадив Луніну залишити Реал

Володар Золотого м’яча-1986 Ігор Бєланов вважає, що Андрію Луніну не варто залишатися в Реалі в ролі запасного воротаря.

Його слова наводить WinWin.

"Я не можу погодитися з тим, що Лунін має знову бути дублером Куртуа. В Андрія контракт до 2025 року і він не поспішає продовжувати його, адже він має пропозиції від топклубів і його чекає Євро, на якому він може чудово себе проявити.

Його не влаштовує перспектива бути вічно запасним і без гарантій ігрового часу він має залишити Реал. Зараз є два варіанти – або Реал обіцяє йому ігровий час, або влітку Лунін переходить в інший клуб. Варіант із Баварією виглядає непоганим, чув про їхній інтерес", — сказав Бєланов.

Нагадаємо, Лунін став одним із головних героїв Реала у плей-оф Ліги чемпіонів, але у фіналі Карло Анчелотті довірив місце Тібо Куртуа. Нещодавно Андрій заявив, що в нього є все, аби бути №1 у "королівському клубі".

Андрій Лунін Ігор Бєланов Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Ігор Бєланов

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