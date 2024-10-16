Частина гри: Ібрагімович зазнав страшної травми під час гри у футбол
Колишній нападник Мілана та ПСЖ Златан Ібрагімович поділився моторошними фотографіями після звичайної гри у футбол.
Шведський футболіст показав розсічення на голові, а також шви, які йому наклали на рану.
"Частина гри", – підписав публікацію у соцмережах Златан.
Нагадаємо, Ібрагімович офіційно завершив свою професійну кар'єру у червні 2023 року. Його останнім клубом був італійський Мілан.
Після виходу на пенсію, Златан зосередився на позафутбольній діяльності. Він бере участь у різних рекламних кампаніях, з'являється на телебаченні та присутній на публічних заходах. Крім того, займається бізнес-проєктами та є радником у Мілані.