Оцінюватиме найвродливіших жінок планети: легенда Челсі потрапив у журі "Міс Всесвіт 2025"

Ікона світового футболу Клод Макелеле, 52-річний ексгравець Реала, Челсі, ПСЖ та Марселя, став одним із членів журі конкурсу "Міс Всесвіт 2025", який відбудеться 21 листопада на арені Impact Arena в Пак Кріт, Таїланд.

Організатори конкурсу офіційно підтвердили участь Макелеле у складі суддівської команди:

"Ми маємо честь вітати Клода Макелеле в нашому відбірковому комітеті. Його спадок виходить далеко за межі футболу. Від видатної кар’єри гравця та тренера до натхнення для нових поколінь – Макелеле уособлює лідерство, чесність і відданість справі", – йдеться у заяві Miss Universe Organization.

Нагадаємо, цьогоріч Україну на міжнародній сцені представлятиме Софія Ткачук, 25-річна уродженка Рівненщини. Її перемогу в національному відборі "Міс Всесвіт Україна" оголосили 9 червня.

Читайте також : Легенду Манчестер Юнайтед включили в Зал слави АПЛ

Цікаво, що Софія вже 21 рік не мешкає в Україні, однак наголошує, що завжди відчуває зв’язок із Батьківщиною та планує гідно представити її на світовій арені.

Раніше повідомлялося, що донька легендарного голкіпера Інтера підкорила шикарним співом бразильський аналог шоу "Голос країни".