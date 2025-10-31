Легенду Манчестер Юнайтед включили в Зал слави АПЛ

Колишнього правого захисника Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гаррі Невілла включили в Зал слави Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляється на сайті ліги.

Невілл усю свою професійну кар'єру присвятив Манчестер Юнайтед, за який зіграв 400 матчів. З клубом він вісім разів виграв титул чемпіона Англії та двічі тріумфував у Лізі чемпіонів.

"Це величезна честь бути введеним до Зали слави Прем'єр-ліги. Коли чуєш імена гравців, яких вже визнали – легенд гри – бути серед них – це особливе відчуття.

Я неймовірно щасливий, що провів усю свою кар'єру в клубі, за який я виріс, вболівальником якого був Манчестер Юнайтед, грав з такою кількістю чудових гравців і під керівництвом такого менеджера, як сер Алекс Фергюсон. Я завжди зосереджувався на виконанні своєї роботи для команди, і отримати визнання за це – це гордий момент.

Я пишаюся тим, чого ми досягли разом, і тим, що зіграли невелику роль в історії цієї Ліги", – сказав Невілл.