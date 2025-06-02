Ексворотар Мілана та Ліверпуля очолив юнацьку команду Вільярреала
Пепе Рейна
Колишній воротар Мілана, Наполі та Ліверпуля Пепе Рейна отримав своє перше тренерське призначення.
Про це повідомила пресслужба Вільярреала.
43-річний іспанець очолив юнацьку команду "жовтої субмарини" U-19. Строки підписаної угоди залишаються невідомими.
Рейна – вихованець Барселони. За "синьо-гранатових" загалом відіграв 49 матчів.
Згодом іменитий голкіпер грав за Ліверпуль, Наполі, Баварію, Мілан, Лаціо, Вільярреал, а останнім клубом іспанця був Комо. У сезоні-2024/25 Рейна зіграв 11 поєдинків в межах Серії А, після чого оголосив про завершення кар'єри.
Раніше ексфорвард Лаціо та Астон Вілли Лібор Козак вирішив завершити кар'єру.