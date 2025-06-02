Ексворотар Мілана та Ліверпуля очолив юнацьку команду Вільярреала

Колишній воротар Мілана, Наполі та Ліверпуля Пепе Рейна отримав своє перше тренерське призначення.

Про це повідомила пресслужба Вільярреала.

43-річний іспанець очолив юнацьку команду "жовтої субмарини" U-19. Строки підписаної угоди залишаються невідомими.

💛 @PReina25 vuelve a casa 💛



👉 El exguardameta amarillo dirigirá al Juvenil A del Villarreal CF en su primera experiencia en los banquillos. — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 2, 2025

Рейна – вихованець Барселони. За "синьо-гранатових" загалом відіграв 49 матчів.

Згодом іменитий голкіпер грав за Ліверпуль, Наполі, Баварію, Мілан, Лаціо, Вільярреал, а останнім клубом іспанця був Комо. У сезоні-2024/25 Рейна зіграв 11 поєдинків в межах Серії А, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Раніше ексфорвард Лаціо та Астон Вілли Лібор Козак вирішив завершити кар'єру.