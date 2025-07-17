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Ексворотар збірної Уельсу завершив кар’єру

Олег Дідух — 17 липня 2025, 11:50
Ексворотар збірної Уельсу завершив кар’єру
Вейн Хеннессі
Getty Images

Відомий валлійський голкіпер Вейн Хеннессі ухвалив рішення завершити кар’єру в віці 38 років.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

"Я вирішив завершити свою ігрову кар’єру. Озираючись назад — я відчуваю вдячність, а дивлячись уперед – сповнений оптимізму, адже роблю наступні кроки на своєму футбольному шляху", – написав спортсмен.

Останнім клубом у кар’єрі Хеннессі був Ноттінгем Форест. Також воротар виступав за Вулвергемптон, Брістоль Сіті, Стокпорт, Єовіл, Кристал Пелес і Бернлі.

У період з 2007 до 2023 року Хеннессі провів 109 матчів за збірну Уельсу. З командою брав участь у Євро-2016 і чемпіонаті світу-2022. У плейоф кваліфікації до мундіалю валлійці тоді вибили збірну України.

Нагадаємо, на початку липня кар’єру завершив Іван Ракитич.

Завершення кар'єри збірна Уельсу з футболу

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