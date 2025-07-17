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Джеррард став дідусем у 45 років

Олег Дідух — 17 липня 2025, 13:34
Джеррард став дідусем у 45 років
Стівен Джеррард
Getty Images

Легендарний експівзахисник Ліверпуля та збірної Англії Стівен Джеррард став дідусем у віці 45 років.

Про це повідомляє The Sun.

За їхньою інформацією, 21-річна донька Джеррарда Ліллі-Елла декілька днів тому народила доньку від свого нареченого, Лі Бірна. Батько Бірна – злочинець, який нещодавно вийшов із в’язниці. Туди він потрапив за незаконну торгівлю зброєю.

Окрім Ліллі-Елли, у Джеррарда ще троє дітей: доньки Лексі та Лурдес віком 19 і 13 років відповідно, а також 7-річний син Ліо.

Кар’єру гравця Джеррард завершив у 2016 році. Більшу частину кар’єри провів у Ліверпулі, останні два роки – у Лос-Анджелес Гелаксі. Після цього тренував Рейнджерс, Астон Віллу та Аль-Іттіфак. У травня повідомлялося про те, що він може повернутися в Рейнджерс.

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