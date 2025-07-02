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Легенда Ворскли очолив Гірник-Спорт

Олександр Булава — 2 липня 2025, 19:51
Легенда Ворскли очолив Гірник-Спорт

Новим головним тренером Гірник-Спорт став легендарний сербський півзахисник і капітан полтавської Ворскли Йован Маркоскі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Під керівництвом 45-річного тренера команда розпочала підготовку на початку поточного тижня.

Останнім клубом фахівця була команда Раднички (Обреновац), яка виступала у третій лізі чемпіонату Сербії.

Зазначимо, що Маркоскі протягом дев’яти років (від 2006-го до 2015-го) виступав за полтавську Ворсклу на позиції півзахисника. Провів за ворсклян 226 матчів, відзначився 19 голами. Разом з полтавським колективом виграв Кубок України у 2009-му році.

У сезоні-2025/26 команда з Горішніх Плавнів виступатиме у Другій лізі.

Напередодні Буковина підписала чотирьох гравців Оболоні.

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