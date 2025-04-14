Модрич стане cпівласником відомого клубу, який раніше виступав у АПЛ

Півзахисник Реала Лука Модрич уклав угоду про придбання частки у валлійському клубі Свонсі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, рішення придбати клуб Чемпіоншипу не вплине на ігрову кар'єру 39-річного футболіста – він все ще планує продовжувати грати за Реал і не збирається завершувати кар’єру найближчим часом.

🚨 EXCLUSIVE: Luka Modrić, set to become new Minority Owner at Swansea.



Modrić will become one of the owners of the Championship club, deal agreed 🦢



❗️ This does 𝐧𝐨𝐭 affect his pro career, as he wants to continue playing for Real Madrid again, as reported last month. pic.twitter.com/Us0sb9k204 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2025

Наразі Свонсі посідає 12-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 54 очки в 42 матчах сезону. Раніше клуб неодноразово грав у Англійській Прем'єр-лізі.

У поточному сезоні на рахунку Модрича 4 голи та 7 асистів у 47 матчах за Реал у всіх турнірах. Хорват виступає за мадридський клуб із літа 2012 року.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Аль-Ахлі.