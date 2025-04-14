Модрич стане cпівласником відомого клубу, який раніше виступав у АПЛ
Лука Модрич
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Півзахисник Реала Лука Модрич уклав угоду про придбання частки у валлійському клубі Свонсі.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, рішення придбати клуб Чемпіоншипу не вплине на ігрову кар'єру 39-річного футболіста – він все ще планує продовжувати грати за Реал і не збирається завершувати кар’єру найближчим часом.
Наразі Свонсі посідає 12-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 54 очки в 42 матчах сезону. Раніше клуб неодноразово грав у Англійській Прем'єр-лізі.
У поточному сезоні на рахунку Модрича 4 голи та 7 асистів у 47 матчах за Реал у всіх турнірах. Хорват виступає за мадридський клуб із літа 2012 року.
Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Аль-Ахлі.