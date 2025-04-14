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Модрич стане cпівласником відомого клубу, який раніше виступав у АПЛ

Олексій Мурзак — 14 квітня 2025, 15:45
Модрич стане cпівласником відомого клубу, який раніше виступав у АПЛ
Лука Модрич
Getty Images

Півзахисник Реала Лука Модрич уклав угоду про придбання частки у валлійському клубі Свонсі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, рішення придбати клуб Чемпіоншипу не вплине на ігрову кар'єру 39-річного футболіста – він все ще планує продовжувати грати за Реал і не збирається завершувати кар’єру найближчим часом.

Наразі Свонсі посідає 12-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 54 очки в 42 матчах сезону. Раніше клуб неодноразово грав у Англійській Прем'єр-лізі.

У поточному сезоні на рахунку Модрича 4 голи та 7 асистів у 47 матчах за Реал у всіх турнірах. Хорват виступає за мадридський клуб із літа 2012 року.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Аль-Ахлі.

Реал Мадрид Свонсі Лука Модрич

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