Кейлор Навас перейшов у мексиканський клуб

Іменитий костариканський голкіпер Кейлор Навас перейшов із аргентинського Ньюеллс Олд Бойз у Пумас.

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

Контракт із 38-річним ветераном розрахований на один рік – до літа 2026 року. Трансфер Наваса обійшовся Пумас у 1,6 мільйона євро. Презентація Наваса в якості гравця Пумас відбудеться 10 серпня.

У Ньюеллз Олд Бойз Навас провів усього півроку – він перейшов у клуб лише у січні поточного року. У складі аргентинського клубу зіграв 16 матчів, у яких пропустив 11 голів і 8 разів відстояв "на нуль".

Також голкіпер грав за ПСЖ, Ноттінгем, Леванте, Альбасете та Сапріссу. Найкращий період Навас провів у мадридському Реалі. За "бланкос" він грав із 2014 до 2019 року та виграв три Ліги чемпіонів. На його рахунку 114 поєдинків за збірну Коста-Ріки.