Ексголкіпер Реала та ПСЖ може перейти у бразильський клуб

Колишній воротар мадридського Реала та ПСЖ Кейлор Навас може перейти у бразильський Греміо.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерела, клуб пропонував костариканцю перейти у їхній стан, але ще не отримали відповіді. Триколірні поки офіційно не коментували можливий інтерес до гравця. Наразі на цю позицію в команді є декілька варіантів, але підсилення воротарем класу Наваса значно підніме позиції клубу.

В сезоні-2023/24 Кейлор провів всього 6 матчів за ПСЖ, у яких пропустив 7 голів, та у двох поєдинках залишив ворота "сухими". Наразі він знаходиться у статусі вільного агента, після того, як покинув французький колектив.

У складі парижан Навас тричі вигравав чемпіонат (2020, 2022, 2024) і Суперкубок країни (2020, 2022, 2023), ставав переможцем Кубку Франції (2020, 2021, 2024) та Кубку ліги (2020).