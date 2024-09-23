Колишній лідер Реала та невдаха фіналу ЛЧ: Барселона визначилася з кандидатами на заміну Тер Штегена

Барселона розпочала пошуки голкіпера через серйозну травму Марка-Андре Тер Штегена.

Як повідомляє видання SDNA, "блаугранас" вивчає відразу декілька кандидатур.

Фаворитом називається зірка збірної Коста-Ріки Кейлор Навас. Влітку термін його контракту з ПСЖ закінчився. Варто зазначити, що з 2014 до 2019 року воротар виступав за мадридський Реал.

У списку цілей Барселони є німець Лоріс Каріус, який провалив фінал ЛЧ-2019, чехи Томаш Вацлік та Іржі Павленка, а також грек Костас Ламбру.

Нагадаємо, капітан Барселони Тер Штеген зазнав серйозної травми у матчі Ла Ліги проти Вільярреала.