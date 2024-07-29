Колишній голкіпер Реала та ПСЖ перейде в Монцу
Італійська Монца підпише ексголкіпера мадридського Реала та ПСЖ Кейлора Наваса.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За його словами, гравець перейде на правах вільного агента, після покидання ПСЖ він погодився на умови Монци, та на цьому тижні вирушає на медичне обстеження.
Також зазначається, що перемовини щодо воротаря Аталанти П'єрлуїджі Голліні зірвані, адже клуб тепер націлений на підписання костариканського гравця.
Всього за ПСЖ Кейлор зіграв у 114 матчах, у яких відбив 94 м'ячі, та у 52-х матчах залишив ворота "сухими".
Нагадаємо, раніше Монца представила нового тренера, ним став легендарний захисник Мілана і збірної Італії Алессандро Неста.