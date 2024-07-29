Колишній голкіпер Реала та ПСЖ перейде в Монцу

Італійська Монца підпише ексголкіпера мадридського Реала та ПСЖ Кейлора Наваса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його словами, гравець перейде на правах вільного агента, після покидання ПСЖ він погодився на умови Монци, та на цьому тижні вирушає на медичне обстеження.

Також зазначається, що перемовини щодо воротаря Аталанти П'єрлуїджі Голліні зірвані, адже клуб тепер націлений на підписання костариканського гравця.

Всього за ПСЖ Кейлор зіграв у 114 матчах, у яких відбив 94 м'ячі, та у 52-х матчах залишив ворота "сухими".

🚨🇨🇷 Keylor Navas to Monza, here we go! Deal in place for Costa Rica GK to join Italian side as free agent.



After leaving PSG, Navas accepts Monza proposal and he’s travelling this week for medical tests.



Deal off for Pierluigi Gollini as Monza will sign Keylor. pic.twitter.com/S4KAAvnBSb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2024

Нагадаємо, раніше Монца представила нового тренера, ним став легендарний захисник Мілана і збірної Італії Алессандро Неста.