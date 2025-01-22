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Триразовий переможець Ліги чемпіонів перейшов у рідний клуб Мессі

Руслан Травкін — 22 січня 2025, 06:44
Кейлор Навас став гравцем Ньюеллс Олд Бойз
Кейлор Навас
x.com/Newells

Аргентинський Ньюеллс Олд Бойз оголосив про підписання контракту з досвідченим голкіпером Кейлором Навасом.

Про це повідомила пресслужба команди.

Деталі угоди не розкриваються. Коста-ріканець приєднався до клубу на правах вільного агента.

38-річний Кейлор був без команди з літа минулого року, коли залишив ПСЖ. За парижан у сезоні-2023/24 Кейлор провів всього 6 матчів.

Також грав за Ноттінгем, Леванте, Альбасете та Сапріссу. Найкращий період Навас провів у мадридському Реалі. За "бланкос" він грав із 2014 до 2019 року та виграв три Ліги чемпіонів.

На його рахунку 114 поєдинків за збірну Коста-Ріки. Портал Transfermarkt оцінює Кейлора в 1 млн євро.

Зазначимо, що Ньюеллс Олд Бойз – рідний клуб Ліонеля Мессі. Він займався в академії "червоно-чорних" 5 років, аж поки не приєднався до Барселони в 13-річному віці.

Ліонель Мессі Кейлор Навас Статус вільного агента

Кейлор Навас

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