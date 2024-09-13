Оуен — про ціну праймового Роналду: Я думаю, що 500 мільйонів було б занадто мало
Колишній гравець Реала Майкл Оуен поділився думками щодо ціни на Кріштіану Роналду у найкращій формі та заявив, що португалець коштував би понад 500 мільйонів євро.
Його слова передає Goal.com.
"Якщо ви подивитеся на трансферний рекорд, який зараз становить понад 200 мільйонів фунтів, ви маєте сказати, що тоді у Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду коштував більше.
З огляду на те, що він дає вам — подивіться на кількість медалей Ліги чемпіонів, які він завоював самотужки, з огляду на кількість футболок, реклами та товарів у всьому світі, які він збирається продати. З огляду на все це, я думаю, що 500 мільйонів було б занадто мало.
Ви можете навіть подвоїти це, якщо подивитись на голи, трофеї, футболки та те, яку вигоду клуби отримали від його перебування. Як він розвинув їхній бренд, як він завоював їм трофеї та заробив усі ці гроші.
Тож я припускаю, якби ви сказали їм у той момент, скільки він зробить за наступні дев’ять сезонів, вони могли б сказати "так" на 1 мільярд фунтів", — сказав Оуен
Зазначимо, що Роналду двічі виступав за МЮ. Вперше до "червоних дияволів" португальська зірка перейшов у 2003 році. Тоді його придбали за 19 мільйонів євро. Вдруге 39-річний форвард приєднався до Манчестера в 2021 році, за 15 мільйонів євро.
Загалом за Манчестер Юнайтед Роналду зіграв 346 матчів, у яких відзначився 145 забитими м'ячами та віддав 64 результативні передачі.
Нагадаємо, нещодавно на соцмережі нападника Аль-Насра та збірної Португалії підписалося понад 1 мільярд акаунтів.
У розрахунок бралося 6 соціальних мереж: Instagram (понад 639 млн), Facebook (понад 170,5 млн), X (колишній Twitter – понад 113 млн), YouTube (понад 60,5 млн), Kuaishou (понад 9,3 млн) та Weibo (понад 7,5 млн).