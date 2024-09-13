Оуен — про ціну праймового Роналду: Я думаю, що 500 мільйонів було б занадто мало

Колишній гравець Реала Майкл Оуен поділився думками щодо ціни на Кріштіану Роналду у найкращій формі та заявив, що португалець коштував би понад 500 мільйонів євро.

Його слова передає Goal.com.

"Якщо ви подивитеся на трансферний рекорд, який зараз становить понад 200 мільйонів фунтів, ви маєте сказати, що тоді у Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду коштував більше.

З огляду на те, що він дає вам — подивіться на кількість медалей Ліги чемпіонів, які він завоював самотужки, з огляду на кількість футболок, реклами та товарів у всьому світі, які він збирається продати. З огляду на все це, я думаю, що 500 мільйонів було б занадто мало.

Ви можете навіть подвоїти це, якщо подивитись на голи, трофеї, футболки та те, яку вигоду клуби отримали від його перебування. Як він розвинув їхній бренд, як він завоював їм трофеї та заробив усі ці гроші.

Тож я припускаю, якби ви сказали їм у той момент, скільки він зробить за наступні дев’ять сезонів, вони могли б сказати "так" на 1 мільярд фунтів", — сказав Оуен