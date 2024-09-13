Роналду набрав 1 мільярд підписників у всіх соцмережах

На соцмережі нападника Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду підписалося понад 1 мільярд акаунтів.

Про це гравець повідомив у Instagram.

У розрахунок бралося 6 соціальних мереж: Instagram (понад 639 млн), Facebook (понад 170,5 млн), X (колишній Twitter – понад 113 млн), YouTube (понад 60,5 млн), Kuaishou (понад 9,3 млн) та Weibo (понад 7,5 млн).

"Ми увійшли в історію — 1 МІЛЬЯРД підписників! Це більше, ніж просто цифра — це свідчення нашої спільної пристрасті, прагнення та любові до гри та не тільки. Від вулиць Мадейри до найбільших світових сцен, я завжди грав для своєї родини та для вас, і тепер нас разом вже мільярд.

Ви були зі мною на кожному кроці, через усі злети та падіння. Ця подорож — наша спільна подорож, і разом ми довели, що немає меж тому, чого ми можемо досягти. Дякую за віру в мене, за вашу підтримку і за те, що стали частиною мого життя. Найкраще ще попереду, і ми будемо продовжувати боротися, перемагати і творити історію разом", – йдеться у заяві.

Раніше Роналду встановив рекорд: найшвидше зібрав 1 млн підписників на YouTube. Португальцю для цього знадобилося лише 90 хвилин.

Також 39-річний португальський нападник є найпопулярнішим користувачем Instagram.

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У сезоні-2024/25 зірковий нападник зіграв 5 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 2 результативні передачі.

Нещодавно, 39-річний форвард розкритикував свій колишній клуб Манчестер Юнайтед. Роналду розчарований настроєм тренера Еріка Тен Гага, який відверто каже, що команда зараз не боротиметься за титули.