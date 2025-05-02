Дуже сумую за цим, – Болт висловив жаль щодо свого ранішнього завершення кар'єри
Усейн Болт
Instagram Усейна Болта
Легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт висловив жаль щодо свого завершення кар'єри у 2017 році та розповів, що дуже сумує за змаганнями.
Слова спортсмена наводить Talksport.
"Раніше я жалівся, що мені набридає багато літати по світу, але тепер я дуже сумую за цим. Я не сумую за тренуваннями, але мені не вистачає самих змагань.
Якби я знав, що так буду відчувати, то точно спробував би потрапити на Олімпійські ігри в Токіо", – розповів Болт.
Нагадаємо, легкоатлет завершив кар'єру у 2017 році, а у 2008-му встановив абсолютний рекорд у бігу на 100 метрів – 9,58 секунд.
Раніше південноафриканський спринтер побив інший унікальний рекорд Болта.