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Дуже сумую за цим, – Болт висловив жаль щодо свого ранішнього завершення кар'єри

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 11:15
Дуже сумую за цим, – Болт висловив жаль щодо свого ранішнього завершення кар'єри
Усейн Болт
Instagram Усейна Болта

Легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт висловив жаль щодо свого завершення кар'єри у 2017 році та розповів, що дуже сумує за змаганнями.

Слова спортсмена наводить Talksport.

"Раніше я жалівся, що мені набридає багато літати по світу, але тепер я дуже сумую за цим. Я не сумую за тренуваннями, але мені не вистачає самих змагань. 

Якби я знав, що так буду відчувати, то точно спробував би потрапити на Олімпійські ігри в Токіо", – розповів Болт.

Нагадаємо, легкоатлет завершив кар'єру у 2017 році, а у 2008-му встановив абсолютний рекорд у бігу на 100 метрів – 9,58 секунд.

Раніше південноафриканський спринтер побив інший унікальний рекорд Болта.

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