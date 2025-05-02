Дуже сумую за цим, – Болт висловив жаль щодо свого ранішнього завершення кар'єри

Легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт висловив жаль щодо свого завершення кар'єри у 2017 році та розповів, що дуже сумує за змаганнями.

Слова спортсмена наводить Talksport.

"Раніше я жалівся, що мені набридає багато літати по світу, але тепер я дуже сумую за цим. Я не сумую за тренуваннями, але мені не вистачає самих змагань.

Якби я знав, що так буду відчувати, то точно спробував би потрапити на Олімпійські ігри в Токіо", – розповів Болт.