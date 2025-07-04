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Ексгравець збірної Італії: Я би постарався втримати Довбика

Олег Дідух — 4 липня 2025, 15:58
Ексгравець збірної Італії: Я би постарався втримати Довбика
Артем Довбик
Getty Images

Колишній захисник збірної Італії Луїджі Аполлоні поділився своєю думкою щодо перспектив Артема Довбика у Ромі Джан П’єро Гасперіні.

Слова Аполлоні наводить TuttoMercatoWeb.

"Можливо, у випадку з таким тренером, як Гасперіні, я би постарався Довбика утримати, щоб зробити ключовим елементом в атаці. Важливо зрозуміти, які ресурси будуть у Роми на трансферному ринку – грошей небагато, зокрема через фінансовий фейр-плей.

Думаю, скаутинг Роми – з урахуванням рекомендацій Гасперіні – буде зосереджений на гравцях, які підходять під його стиль. Він той, хто вміє сильно прокачувати футболістів, і, по-моєму, він звертатиме увагу і на свою молодь, щоб розвивати її. В атаці, втім, навіть із Довбиком, потрібен ще один нападник – потрібна конкуренція, щоб рости", – заявив італієць.

Раніше Рома відправила у оренду з правом викупу в Бешикташ іншого форварда, Теммі Ебрахама.

Луїджі Аполлоні відомий, перш за все, за виступами за Парму в 1987 – 1999 роках. Провів 15 матчів і забив 1 гол за збірну Італії, з якою став віцечемпіоном світу 1994 року.

Джан П`єро Гасперіні Рома Артем Довбик

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