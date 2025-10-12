Джеррард відмовився повертатися у Рейнджерс

Іменитий англійський фахівець Стівен Джеррард вирішив відмовитись від боротьби за посаду головного тренера Рейнджерс.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Джеррард вирішив, що наразі час для його повернення не зовсім правильний, тому самостійно вибув з процесу. Зазначається, що переговори були успішними та Стівен був близьким до угоди.

Сторони домовились, що вони можуть повернутись до переговорів у майбутньому.

Рейнджерс був першим клубом у тренерській кар’єрі Джеррарда. Окрім цього, тренер працював із Астон Віллою та Аль-Іттіфаком. Клуб із Саудівської Аравії він покинув у січні поточного року.

У серпні поточного року Джеррард відхилив пропозицію від московського Спартака.

Напередодні шотландський клуб звільнив із посади головного тренера Расселла Мартіна та тепер шукає йому заміну.