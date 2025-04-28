Капітан Лестера влітку може стати гравцем клубу, яким володіє зірка Дедпула

38-річний англійський форвард Лестера Джеймі Варді може продовжити кар'єру у клубі Рексем, який кваліфікувався до Чемпіоншипу за підсумками сезону 2024/25.

Про це повідомляє TalkSport.

За інформацією джерела, капітан "лисиць" може стати гравцем нового клубу вже у червні, як тільки завершиться його контракт із Лестером.

Також повідомляється, що у підписанні Варді зацікавлений власник Рексема – голлівудський актор Райан Рейнольдс.

Варді захищає кольори Лестера з літа 2012 року та став одним із головних творців сенсаційного чемпіонства клубу в АПЛ в сезоні-2015/16 під керівництвом Клаудіо Раньєрі.

Сумарно він провів за клуб 464 матчі в усіх турнірах і забив 198 голів. За цими показниками він посідає четверте та третє місця в історії клубу відповідно.

Напередодні Джеймі оголосив, що влітку залишить клуб, який достроково вилетів до Чемпіоншипа.