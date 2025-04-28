Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Капітан Лестера влітку може стати гравцем клубу, яким володіє зірка Дедпула

Олексій Мурзак — 28 квітня 2025, 16:40
Капітан Лестера влітку може стати гравцем клубу, яким володіє зірка Дедпула
Джеймі Варді
Getty Images

38-річний англійський форвард Лестера Джеймі Варді може продовжити кар'єру у клубі Рексем, який кваліфікувався до Чемпіоншипу за підсумками сезону 2024/25.

Про це повідомляє TalkSport.

За інформацією джерела, капітан "лисиць" може стати гравцем нового клубу вже у червні, як тільки завершиться його контракт із Лестером.

Також повідомляється, що у підписанні Варді зацікавлений власник Рексема – голлівудський актор Райан Рейнольдс.

Варді захищає кольори Лестера з літа 2012 року та став одним із головних творців сенсаційного чемпіонства клубу в АПЛ в сезоні-2015/16 під керівництвом Клаудіо Раньєрі.

Сумарно він провів за клуб 464 матчі в усіх турнірах і забив 198 голів. За цими показниками він посідає четверте та третє місця в історії клубу відповідно.

Напередодні Джеймі оголосив, що влітку залишить клуб, який достроково вилетів до Чемпіоншипа.

Варді Лестер Сіті Футбольні трансфери Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Рексем

Варді

Варді: Настав правильний момент, щоби попрощатися з Лестером
Зірка чемпіонського Лестера покине клуб наприкінці сезону
Вибачте, що ми не змогли: капітан Лестера прокоментував достроковий виліт команди з АПЛ
Варді повторив результативне досягнення Роналду та Гіггза в АПЛ
Форвард Ньюкасла має третю найдовшу в історії АПЛ серію матчів, у яких він забиває гол

Останні новини