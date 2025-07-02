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Помер колишній футболіст Карпат

Олег Дідух — 2 липня 2025, 13:08
Помер колишній футболіст Карпат
Юрій Дубровний

У вівторок, 1 липня, у віці 72 років пішов із життя колишній український футболіст і тренер Юрій Дубровний.

Про це повідомляє пресслужба відділення НОК України у Львівській області.

Півзахисник найбільше відомий за виступами за Карпати у 1975 – 1981 роки. Сумарно провів за львівський клуб 246 матчів і забив 29 голів. Також захищав кольори таких клубів як СК Луцьк, Ністру (Кишинів), СКА-Карпати, німецький Мотор (Еберсвальд), Галичина (Дрогобич) і Газовик (Комарно).

У період з 2001 до 2012 років тренував такі клуби як Газовик-Скала, Карпати-2, Техно-Центр (Рогатин), Нива Тернопіль, Рава, Карпати (Коломия) та польський Спартакус (Шаровля).

Нагадаємо, наприкінці червня 18-річний аргентинський футболіст Каміло Еуїна помер під час операції на коліні.

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