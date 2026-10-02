Карпати проведуть благодійний матч у Бельгії

3 жовтня о 18:00 (за київським часом) на стадіоні "Ахтер де Казерн" у Бельгії відбудеться благодійний матч між місцевим Мехеленом та львівськими Карпатами.

Усі кошти, отримані від поєдинку, будуть спрямовані на потреби Центру у Львові, який допомагає людям, що пережили полон і тортури.

У понеділок, 5 жовтня, гуманітарний конвой вирушить у дорогу з 11 автомобілями, завантаженими, зокрема, бронежилетами, аварійними генераторами та понад 21 тисячею медичних засобів.

"Удома, у Львові, наш матч зупиняється одразу, щойно лунає сигнал повітряної тривоги. Гравці та вболівальники разом спускаються в укриття. Кількість уболівальників, яких дозволено допускати на стадіон, залежить від того, скільки людей може поміститися в цьому укритті. У суботу ми проведемо 90 хвилин без перерв, перед уболівальниками, які прийдуть нас підтримати. Мої гравці дуже чекають на цей матч. Те, що ми також підтримуємо людей у нашому місті, які пережили полон і тортури, робить цей поєдинок особливим для нас", – сказав головний тренер Карпат Фран Фернандес.

Напередодні протистояння наставник бельгійського клубу Фредерік Вандербіст розповів, що його команда знає про війну в Україні із новин.

"У суботу вони вийдуть на поле разом із футболістами, які щодня живуть із цією війною. Як футболіст, ти багато чого з цього можеш винести. Ми проведемо справжній матч, із повною самовіддачею та великою повагою до наших суперників. Чудово, що на товариський матч ми вже можемо очікувати понад 2000 глядачів. У передсезонні матчі ти граєш перед сотнею або близько того вболівальників, а під час сезону товариські поєдинки часто проходять за зачиненими дверима. Тому дуже приємно, що в суботу ми зіграємо перед такою великою аудиторією. Чудово бачити, що наші вболівальники також підтримують цю ініціативу", – заявив коуч Мехелена.

Прямий ефір благодійної зустрічі буде доступний на ютуб-каналі львівського клубу. Доступ до трансляції можна буде отримати після здійснення благодійної пожертви на підтримку Центру підтримки ветеранів війни, які пережили полон і тортури.

Перед початком поєдинку також відбудеться передматчева студія за участю експертів та аналітиків, яка розпочнеться о 17:00.

Нагадаємо, що за Мехелен раніше грав колишній гравець Карпат Мар'ян Швед (62 гри).

Додамо, що Карпати після 7 турів замикають трійку лідерів УПЛ-2026/27, маючи у своєму активі 14 балів. Після міжнародної перерви "леви" зіграють у чемпіонаті проти київського Динамо (11 жовтня о 15:30). Натомість Мехелен після 7 турів йде на останньому 18-му місці турнірної таблиці бельгійської Ліги Жупіле (3 очки).

Раніше повідомлялося, що КДК УАФ дискваліфікував одного з лідерів "зелено-білих" Яна Костенка на три матчі через грубий фол у грі проти Вереса.