Ексфутболіст Роми та Інтера очолив Парму

Колишній футболіст Роми, Інтера та збірної Румунії Крістіан Ківу став головним тренером Парми.

Про це повідомляє пресслужба "хрестоносців".

Строки підписаної угоди не розголошуються, але відомо, що до тренерського штабу Парми увійшли помічник Антоніо Гальярді, технічний асистент Анджело Паломбо та тренер воротарів Нікола Паваріні.

Нагадаємо, за часів кар'єри футболіста Ківу ставав переможцем Серії А, Кубку країни та Ліги чемпіонів.

З 2021 по 2024 рік румун тренував молодіжну команду "нерадзуррі", з якою вигравав чемпіонат Італії.

У поточному сезоні Парма йде у зоні вильоту чемпіонату Італії, посідаючи 18 місце з 20 очками в активі.

Раніше повідомлялось, що один з найкращих тренерів в історії може відновити кар'єру.