Інтер готує новий контракт для Ківу на покращених умовах

Міланський Інтер найближчим часом запропонує новий контракт головному тренеру команди Крістіану Ківу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Попри ранній виліт із Ліги чемпіонів, керівництво міланського клубу загалом оцінює перший сезон Ківу на чолі Інтера як вдалий. Чинний контракт румунського фахівця діє до літа 2027 року, нова угода буде розрахована до 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.

Зарплата Ківу зросте до 4-5 мільйонів євро на рік. Окрім покращених фінансових умов, тренер також отримає ширші повноваження та більший вплив на трансферну політику клубу.

Нагадаємо, Ківу очолив Інтер влітку минулого року. Команда лідирує в Серії А з 10-очеовою перевагою над Наполі за 6 турів до фінішу та вийшла у півфінал Кубку Італії, де суперником міланців є Комо.

Раніше повідомлялося про те, що Ківу хоче зберегти в Інтері Хакана Чалханоглу.