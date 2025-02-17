Один із найкращих тренерів у історії може відновити кар’єру

Легендарний італійський тренер Арріго Саккі заявив про те, що розглядає можливість відновлення своєї тренерської кар’єри у віці 78 років.

Фахівця цитує Джанлука Ді Марціо.

"Я роздумую над поверненням до тренерської роботи, в Італії чи закордоном. Можливі команди? У мене великий вибір, але не знаю, чи буду працювати в Італії. Мене запрошують в Бразилію, Аргентину, Іспанію та багато інших країн", – заявив італієць.

Нагадаємо, Саккі не працював тренером з січня 2001 року, коли на три матчі очолив Парму. Останніми роками він працював експертом на італійському телебаченні.

Саккі найбільше відомий за роботою з Міланом у 1987 – 1991 роках. З "россонері" він став чемпіоном Італії та двічі поспіль вигравав Кубок європейських чемпіонів. У 1991 – 1996 роках очолював збірну Італії, яку довів до фіналу чемпіонату світу 1994 року.

Раніше повідомлялося про те, що Парма вирішила звільнити головного тренера Фабіо Пекк’ю.