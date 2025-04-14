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Легенда збірної Хорватії отримав посаду в керівництві Динамо Загреб

Олег Дідух — 14 квітня 2025, 20:43
Легенда збірної Хорватії отримав посаду в керівництві Динамо Загреб
Звонімір Бобан
ФК Динамо Загреб

Легендарний ексгравець збірної Хорватії Звонімір Бобан отримав посаду в своєму рідному клубі, Динамо Загреб. Він став президентом ради директорів клубу.

Про це повідомляє пресслужба Динамо Загреб.

Бобан є вихованцем Динамо Загреб, за першу команду виступав у 1985 – 1991 роках.

Після завершення кар’єри гравця Бобан став футбольним функціонером. У 2016 – 2019 роках був заступником генерального секретаря ФІФА, у 2019 – 2020 роках працював менеджером Мілана, у 2021 – 2024 роках очолював футбольний департамент УЄФА.

Нагадаємо, минулого тижня Динамо Загреб звільнив з посади головного тренера володаря Золотого м’яча 2006 року Фабіо Каннаваро. Легендарний італієць протримався на своїй посаді лише чотири місяці.

Динамо Загреб Звонімір Бобан

Динамо Загреб

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