Легендарний футболіст випадково "злив" новий iPhone 18 Pro Max за кілька годин до презентації Apple
Легендарний голкіпер збірної Мексики Гільєрмо Очоа потрапив у кумедну ситуацію під час ексклюзивного заходу компанії Apple у Купертіно. Футболіста запросили на закритий передпоказ новинок, однак він, схоже, трохи забув про головне правило таких заходів — секретність.
Очоа фотографував атмосферу події та мальовничі краєвиди, після чого вирішив поділитися одним із кадрів зі своїми підписниками в Instagram.
Проте разом із фотографією він випадково засвітив новий iPhone 18 Pro Max, який Apple ще офіційно не представила.
Найцікавіше, що знімок з'явився у соцмережах приблизно о 16:00 за київським часом, тоді як офіційна презентація новинок Apple розпочалася лише о 20:00.
Тобто Очоа фактично показав одну з головних новинок компанії приблизно за чотири години до її офіційного дебюту.
Зрозумівши свою помилку, мексиканець швидко видалив публікацію. Але було вже пізно — користувачі встигли зберегти кадр, а після цього він розлетівся мережею. Як відомо, інтернет нічого не забуває.
Нагадаємо, напередодні Apple офіційно представила два нові флагмани – iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max, а також багато інших своїх новинок.
Нові пристрої Apple надійдуть в офіційний продаж в Україні 25 вересня, а попередні замовлення повинні відкрити за тиждень — 18 вересня.