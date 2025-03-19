Легендарний німецький півзахисник Тоні Кроос розпочав кар’єру в агентському бізнесі.

Про це повідомив сам хавбек на своїй сторінці в Instagram.

Кроос став акціонером агентства 360 Sports, яке представляло інтереси самого Тоні під час його кар’єри гравця.

"Я буду пропонувати свої поради деяким гравцям у їхньому спортивному шляху та ділитимуся своїм досвідом", – заявив 35-річний німець.

Нагадаємо, Кроос завершив кар’єру гравця влітку минулого року після Євро-2024. 360 Sports наразі представляє інтереси таких гравців як Ніклас Зюле, Маріо Гьотце, Алан Варела та багатьох інших.

У грудні Кроос увійшов до символічної збірної 2024 року за версією Міжнародної федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).