У них була чудова команда: гравець Ференцвароша – про поразку від Динамо у фіналі Кубку Кубків

Угорський нападник Януш Мате, який грав за Ференцварош три роки (1973-76), пригадав поразку від київського Динамо у фіналі Кубку Кубків-1974/75.

Його слова цитує Nemzetisport.hu.

"Було дуже важко до них готуватися, бо у нас було дуже мало інформації. Коли ми побачили, наскільки технічно підковані гравці, ми з Юхашем Іштваном подивилися один на одного, подумали та сказали: "Нам буде дуже важко".

У них була чудова команда, а ми вже виснажені. Мушу визнати, що ми вже не були в одній ваговій категорії, але я нікого не звинувачую в тому, як все склалося", – сказав Мате.