У них була чудова команда: гравець Ференцвароша – про поразку від Динамо у фіналі Кубку Кубків
Угорський нападник Януш Мате, який грав за Ференцварош три роки (1973-76), пригадав поразку від київського Динамо у фіналі Кубку Кубків-1974/75.
Його слова цитує Nemzetisport.hu.
"Було дуже важко до них готуватися, бо у нас було дуже мало інформації. Коли ми побачили, наскільки технічно підковані гравці, ми з Юхашем Іштваном подивилися один на одного, подумали та сказали: "Нам буде дуже важко".
У них була чудова команда, а ми вже виснажені. Мушу визнати, що ми вже не були в одній ваговій категорії, але я нікого не звинувачую в тому, як все склалося", – сказав Мате.
Фінал Кубку Кубків-1975 завершився з рахунком 3:0 на користь київського Динамо. За український клуб дубль оформив Володимир Онищенко, ще один гол забив Олег Блохін.
Угорський гранд на шляху до фіналу вибив Кардіфф, Ліверпуль, Мальме та Црвену Звезду. "Біло-сині" здолали ЦСКА Софію, Айнтрахт Франкфурт, Бурсаспор та ПСВ.
Нагадаємо, вчора київське Динамо у серії пенальті поступилося донецькому Шахтарю у фіналі Кубку України.