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У них була чудова команда: гравець Ференцвароша – про поразку від Динамо у фіналі Кубку Кубків

Руслан Травкін — 15 травня 2025, 10:38
У них була чудова команда: гравець Ференцвароша – про поразку від Динамо у фіналі Кубку Кубків
Гравці Динамо з трофеєм Кубку Кубків
ФК Динамо

Угорський нападник Януш Мате, який грав за Ференцварош три роки (1973-76), пригадав поразку від київського Динамо у фіналі Кубку Кубків-1974/75.

Його слова цитує Nemzetisport.hu.

"Було дуже важко до них готуватися, бо у нас було дуже мало інформації. Коли ми побачили, наскільки технічно підковані гравці, ми з Юхашем Іштваном подивилися один на одного, подумали та сказали: "Нам буде дуже важко".

У них була чудова команда, а ми вже виснажені. Мушу визнати, що ми вже не були в одній ваговій категорії, але я нікого не звинувачую в тому, як все склалося", – сказав Мате.

Фінал Кубку Кубків-1975 завершився з рахунком 3:0 на користь київського Динамо. За український клуб дубль оформив Володимир Онищенко, ще один гол забив Олег Блохін. 

Угорський гранд на шляху до фіналу вибив Кардіфф, Ліверпуль, Мальме та Црвену Звезду. "Біло-сині" здолали ЦСКА Софію, Айнтрахт Франкфурт, Бурсаспор та ПСВ. 

Нагадаємо, вчора київське Динамо у серії пенальті поступилося донецькому Шахтарю у фіналі Кубку України. 

Динамо Київ Ференцварош

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