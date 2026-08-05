Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Дзола отримав посаду в Федерації футболу Італії

Олег Дідух — 5 серпня 2026, 19:23
Дзола отримав посаду в Федерації футболу Італії
Джанфранко Дзола
Getty Images

Легендарний ексфорвард Джанфранко Дзола отримав посаду в Федерації футболу Італії.

Про це повідомляє Football Italia.

Дзола, який також є віцепрезидентом Ліги Про, стане координатором із розвитку молоді. Його призначення вже підтвердив президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго.

"Ми з Раньєрі дуже хотіли запросити Дзолу, та узгодили наш вибір із президентом Ліги Про Маттео Марані, тому Джанфранко залишиться віце-президентом ліги Про також", – заявив Малаго.

Раніше повідомлялося про те, що Дзола може стати головою делегації збірної Італії, проте у підсумку він отримав іншу посаду.

У 1991 – 1997 роках Дзола в якості гравця провів 35 матчів за збірну Італії та забив 10 голів, ставши із командою срібним призером чемпіонату світу 1994 року.

Збірна Італії з футболу Федерація футболу Італії

Збірна Італії з футболу

Легенда збірної Італії може увійти в тренерський штаб Манчіні
Збірна Італії отримала нового головного тренера
Раньєрі може замінити Мальдіні на посаді техдира збірної Італії
Син Пірло відреагував на непризначення батька у збірну Італії через причетність до Росії
Вирішив не демонструвати принципів: Левченко – про ситуацію з Пірло, який має зв'язки з Росією

Останні новини