Легендарний ексфорвард Джанфранко Дзола отримав посаду в Федерації футболу Італії.

Про це повідомляє Football Italia.

Дзола, який також є віцепрезидентом Ліги Про, стане координатором із розвитку молоді. Його призначення вже підтвердив президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго.

"Ми з Раньєрі дуже хотіли запросити Дзолу, та узгодили наш вибір із президентом Ліги Про Маттео Марані, тому Джанфранко залишиться віце-президентом ліги Про також", – заявив Малаго.

Раніше повідомлялося про те, що Дзола може стати головою делегації збірної Італії, проте у підсумку він отримав іншу посаду.

У 1991 – 1997 роках Дзола в якості гравця провів 35 матчів за збірну Італії та забив 10 голів, ставши із командою срібним призером чемпіонату світу 1994 року.