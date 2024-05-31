Ройс розповів про своє ідеальне прощання з Боруссією Дортмунд

Легендарний футболіст Боруссії Дортмунд Марко Ройс вважає своє прощання з командою ідеальним.

Його слова цитує УЄФА.

"Це прекрасне завершення. Я б сказав, що немає нічого кращого, ніж зіграти свою останню гру у фіналі Ліги чемпіонів і виграти її. Починаючи з фіналу Ліги чемпіонів на Вемблі у 2013 році та закінчуючи фіналом Ліги чемпіонів у 2024 році для вашої останньої гри: є гірші способи завершити кар’єру в Дортмунді", — сказав гравець.

Вирішальний поєдинок ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, раніше Марко оголосив, що після завершення сезону-2023/24 він покине команду.