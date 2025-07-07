Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Не Роналду і не Мессі. Деку назвав найкращого футболіста, з яким грав

Олег Дідух — 7 липня 2025, 11:07
Не Роналду і не Мессі. Деку назвав найкращого футболіста, з яким грав
Роналдінью
instagram.com/ronaldinho

Спортивний директор Барселони Деку відповів на запитання про те, хто найсильніший футболіст, із яким йому довелося грати в одній команді.

Португальця цитує Mundo Deportivo.

"Я грав з раннім Мессі та раннім Кріштіану. Але якби мені довелося обирати, я б вибрав Роналдінью. З усіх, з ким я грав, Роналдінью був найкращим. У нього були вражаючі технічні навички! Він робив речі, що кардинально відрізнялися від інших.

Найбільш досконалий гравець, з яким я коли-небудь грав, – це Мессі. В Кріштіану мене вражає те, що він постійно хоче вчитися. На початку своєї кар’єри він не порушував правил", – заявив Деку.

Нагадаємо, Деку грав із Мессі та Роналдінью за Барселону, з Роналду – за збірну Португалії. Раніше повідомлялося про те, що Мессі продовжить контракт із Інтер Маямі.

Ліонель Мессі Роналдінью Кріштіану Роналду Деку

Деку

Досвідчений центрбек може залишити Барселону
Деку: Ніко Вільямс хоче перейти у Барселону
Директор Барселони розповів про трансферні цілі клубу на літо
Деку – про контракт Ямала: Не бачу кращого місця для нього, ніж Барселона
Деку подав у суд на екскандидата в президенти Барселони

Останні новини