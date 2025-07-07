Не Роналду і не Мессі. Деку назвав найкращого футболіста, з яким грав

Спортивний директор Барселони Деку відповів на запитання про те, хто найсильніший футболіст, із яким йому довелося грати в одній команді.

Португальця цитує Mundo Deportivo.

"Я грав з раннім Мессі та раннім Кріштіану. Але якби мені довелося обирати, я б вибрав Роналдінью. З усіх, з ким я грав, Роналдінью був найкращим. У нього були вражаючі технічні навички! Він робив речі, що кардинально відрізнялися від інших.

Найбільш досконалий гравець, з яким я коли-небудь грав, – це Мессі. В Кріштіану мене вражає те, що він постійно хоче вчитися. На початку своєї кар’єри він не порушував правил", – заявив Деку.