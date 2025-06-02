Атлетико підписав новий контракт зі своїм капітаном

Мадридський Атлетико оголосив про підписання нового контракту зі своїм капітаном та рекордсменом Коке.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до літа 2026 року, яка має пункт пролонгації після кожного наступного сезону за умови згоди усіх сторін.

Koke continuará haciendo historia en el Atlético de Madrid; ambas partes acuerdan activar la renovación anual que contempla el contrato de nuestro capitán.



ℹ https://t.co/yfn0qweoWn pic.twitter.com/Gpvi11I9hO — Atlético de Madrid (@Atleti) June 2, 2025

Коке дебютував у складі "матрацників" у 2009 році і з того часу зіграв 681 матч за клуб, в яких забив 48 м'ячів, віддавши 119 результативних передач.

Капітан Атлетико є рекордсменом команди за кількістю зіграних матчів. Зі своїм рідним клубом Коке двічі вигравав Ла Лігу, дві Ліги Європи та Кубок Іспанії. Також хавбек два рази грав у фіналі Ліги чемпіонів, які команда програла (обидва мадридському Реалу).

Раніше Атлетико оголосив про підписання нового контракту з Антуаном Грізманном.