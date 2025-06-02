Атлетико оголосив про продовження контракту з Грізманном

Мадридський Атлетико продовжив контракт із французьким нападником Антуаном Грізманном.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Контракт розраховано до 30 червня 2027 року. Про фінансові умови угоди не розголошується.

Griezmann renueva hasta 2027 ❤️🤍 pic.twitter.com/hBvexQdR2k — Atlético de Madrid (@Atleti) June 2, 2025

Нападник приєднався до "матрацників" у 2014 році. Після дев'яти сезонів в Атлетико, розподілених протягом двох періодів (2 сезони грав у Барселоні) – він є найкращим бомбардиром в історії клубу зі 197 голами.

Грізманн також є восьмим гравцем з найбільшою кількістю матчів (442), а також третім неіспанським гравцем у списку, поступаючись лише Облаку та Корреа.

У поточному сезоні француз зіграв 53 матчі, забивши 16 голів і віддавши 9 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість чемпіона світу 2018 року у 22 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що мадридський клуб залишив Анхель Корреа.