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Легенда Атлетика оголосив про завершення кар'єри за підсумками сезону

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 16:27
Оскар де Маркос завершив кар'єру
Оскар де Маркос
Getty images

Легенда Атлетика з Більбао Оскар де Маркос вирішив завершити кар'єру після сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба баскського колективу.

Футболіст виступив перед колективом команди, оголосивши про своє рішення та подякував партнерам за гру.

Де Маркос виступає за Атлетик з 2009 року, перейшовши з Алавеса. У складі "червоно-білих" захисник вигравав Кубок Іспанії та двічі Суперкубок країни.

Окрім того, гравець записав на свій рахунок 39 забитих м'ячів та 65 асистів у 560 матчах.

Наступний матч Атлетик зіграє проти Вальядоліда, який напередодні звільнив другого за сезон головного тренера. Поєдинок відбудеться 23 лютого, а стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст збірної Швеції завершив кар'єру у 33 роки.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Атлетик

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