Легенда Атлетика оголосив про завершення кар'єри за підсумками сезону
Легенда Атлетика з Більбао Оскар де Маркос вирішив завершити кар'єру після сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба баскського колективу.
Футболіст виступив перед колективом команди, оголосивши про своє рішення та подякував партнерам за гру.
Де Маркос виступає за Атлетик з 2009 року, перейшовши з Алавеса. У складі "червоно-білих" захисник вигравав Кубок Іспанії та двічі Суперкубок країни.
Окрім того, гравець записав на свій рахунок 39 забитих м'ячів та 65 асистів у 560 матчах.
Наступний матч Атлетик зіграє проти Вальядоліда, який напередодні звільнив другого за сезон головного тренера. Поєдинок відбудеться 23 лютого, а стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що ексфутболіст збірної Швеції завершив кар'єру у 33 роки.