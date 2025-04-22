Легенда Арсенала стане тимчасовим головним тренером Норвіча

Колишній футболіст лондонського Арсенала, Борнмута та збірної Англії Джек Вілшир став виконуючим обов'язки головного тренера Норвіча.

Про це повідомляє пресслужба "канарок".

Напередодні Норвіч звільнив Йоганнеса Торупа через незадовільні результати, але через те, що до завершення Чемпіоншипу залишилось два тури, клуб вирішив не шукати нового тренера прямо зараз, а призначити Джека Вілшира – його помічника.

Jack Wilshere will take charge of the first team on an interim basis for our two remaining Sky Bet Championship fixtures.



He will be assisted by Tony Roberts and Nick Stanley. pic.twitter.com/9BheuWfbvF — Norwich City FC (@NorwichCityFC) April 22, 2025

Допомагатимуть колишньому "каноніру" Тоні Робертс та Нік Стенлі. Зазначимо, що 33-річний англієць приєднався до тренерського штабу Сіті влітку 2024 року, а до цього працював в Арсеналі U-18.

Колишній футболіст є вихованцем лондонського клубу, а з 2018 року встиг ще пограти у Вест Гемі, Борнмуті та Орхусі.

Раніше повідомлялось, що інший ексфутболіст Арсенала очолить Кардіфф.